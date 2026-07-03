Ўзбекистон “яшил” энергия ишлаб чиқаришни кўпайтирмоқда
TASHKENT. Kazinform — Йил бошидан бери Ўзбекистонда қуёш ва шамол электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 6 миллиард кВт/соатга етди, деб хабар беради Kazinformнинг мухбири.
Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, қуёш энергияси ҳисобидан 3,8 миллиард кВт/соат, шамол электр станциялари ҳисобидан эса 2,2 миллиард кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқарилган.
2025 йилнинг шу даврига нисбатан қуёш ва шамол электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 24,3 фоизга ошди. Натижада йил бошидан бери 1,6 миллиард кубометр табиий газ тежаб қолинди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Озарбайжон 2030 йилда Европага "яшил" энергия экспорт қилади.
Аввал хабар қилинганидек, бу йил Ўзбекистон гидроэлектростанцияларнинг ишлаб чиқариш қувватини 15 фоизга оширади.