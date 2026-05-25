Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионати учун якуний таркиби маълум қилинди
TASHKENT. Kazinform — Жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар АҚШ, Канада ва Мексика давлатларида футбол бўйича Жаҳон чемпионати бўлиб ўтади. Унда дунёнинг 48 та терма жамоаси 12 та гуруҳга бўлинган ҳолда мундиал бош соврини учун ўзаро куч синашади, деб хабар беради UzA.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Бош мураббийи мазкур мусобақада иштирок этадиган футболчиларни эълон қилди.
Таркиб қуйидагича кўриниш олди:
Дарвозабонлар: Ўткир Юсупов (“Навбаҳор”), Ботирали Эргашев (“Нефтчи”), Абдувоҳид Неъматов (“Насаф”).
Ҳимоячилар: Авазбек Ўлмасалиев (ОКМК), Жаҳонгир Ўрозов (“Динамо”), Рустам Ашурматов (“Истиқлол”, Эрон), Умар Эшмуродов (“Насаф”), Абдуқодир Ҳусанов (“Манчестер Сити”, Англия), Абдулла Абдуллаев (“Дибба”, БАА), Фаррух Сайфиев (“Нефтчи”), Ҳожиакбар Алижонов (“Пахтакор”), Шерзод Насруллаев (“Пахтакор”), Беҳруз Каримов (“Сурхон”).
Ярим ҳимоячилар: Шерзод Эсанов (“Бухоро”), Одил Ҳамробеков (“Трактор”, Эрон), Акмал Мозговой (“Пахтакор”), Отабек Шукуров (“Банияс”, БАА), Жамшид Искандеров (“Нефтчи”), Жасур Жалолиддинов (“Сўғдиёна”), Азиз Ғаниев (“Ал Батаеҳ”, БАА), Умарали Раҳмоналиев (Сабаҳ, Озарбайжон).
Ҳужумчилар: Аббос Файзуллаев (“Истанбул Башакшеҳир”, Туркия), Жалолиддин Машарипов (“Истиқлол”, Эрон), Остон Ўрунов (“Персеполис”, Эрон), Руслан Жиянов (“Навбаҳор”), Азиз Амонов (“Динамо”), Достон Ҳамдамов (“Пахтакор”),Игорь Сергеев (“Персеполис”, Эрон), Элдор Шомуродов (“Истанбул Башакшеҳир”, Туркия), Шерзод Темиров (“Эрбиль”).
Бош мураббий — Фабио Каннаваро.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик футбол ҳакамлари "ЖЧ-2026" ўйинларини бошқаради.