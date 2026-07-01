Ўзбекистон терма жамоаси футбол бўйича ЖЧ-2026 дан чиқиш олдидан эътироф этилди
ASTANA. Kazinform - ФИФА футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг энг яхши голи муаллифи номини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Ўзбекистон терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов турнирнинг биринчи босқичида энг яхши гол учун овоз беришда етакчилик қилмоқда.
Ўзбекистон жаҳон чемпионатидаги илк иштирокини эрта босқичда якунлаган бўлса-да, уйига қуруқ қўл билан қайтмади. Ўзбекистон сардори Элдор Шомуродов ўз мамлакатининг энг яхши футболчиларидан бири сифатида тан олинади ва бу Мундиалда ҳам тасдиқланди. 31 ёшли футболчи турнир гуруҳ босқичида энг яхши гол учун овоз беришда биринчи ўринни эгаллади.
Жарқўрғоннинг кичик қишлоқ шаҳарчасида туғилган Шомуродов жаҳон чемпионати олдидан ФИФАга Шимолий Америкада “стереотипларни бузиш”ни хоҳлашини айтган эди. У индивидуал жиҳатдан буни амалга ошириб, Лионель Месси ва Винисиус Жуниор каби футболчиларни ортда қолдириб, овоз беришнинг биринчи босқичида етакчи бўлди.
Шомуродов 27 июнда Атлантада ўтказилган Ўзбекистон терма жамоасининг гуруҳ босқичи якуний ўйинида Конго ДР дарвозасига бурчак остидаги аниқ зарбаси учун 36% овоз олди. Гаитининг Уилсон Исидори 26,5% билан иккинчи ўринни эгаллади, Босния ва Герцеговинадан Керим Алайбегович эса 24,9% овоз билан учинчи бўлди.
Бу турнирдаги энг яхши голни аниқлаш жараёнининг биринчи босқичи бўлиб, унда овоз бериш 48 соат давом этган.
Шундан сўнг яна тўртта овоз бериш босқичи ўтказилади — 1/32, 1/16, чорак финал ва ярим финалдан кейинги босқичларга ўхшаш тарзда — ва охирида турнир якунида финал овоз бериши бўлиб ўтади.