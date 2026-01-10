Ўзбекистон Тайван билан музокаралардан сўнг ЖСТга тўлақонли аъзо бўлади
TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) қўшилиш учун 30 та меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилди ва 30 га яқин қўшимча ҳужжатларни ишлаб чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Бу ҳақда ЖСТ ишлари бўйича Ўзбекистон Президентининг махсус вакили Азизбек Урунов маълум қилди. Расмий Тошкент ўтган йили 40 дан ортиқ музокаралар ўтказди ва Европа Иттифоқи, Хитой, Россия, Буюк Британия, Швейцария, Канада, Австралия ва бошқа давлатлар билан тегишли шартномаларни имзолади.
“Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотига қўшилиш бўйича 33 та давлат билан протоколларни имзолади. Энди фақат Тайван билан музокараларни якунлаш қолди”, — деб эълон қилди Азизбек Урунов.
Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон бу жараённи шу йилнинг март ойида Камерунда бўлиб ўтадиган ЖСТ вазирлар конференциясининг 14-сессиясига қадар якунлашни режалаштирмоқда.
Аввал хабар қилинганидек, Ўзбекистон ЖСТга аъзо бўлиш бўйича музокараларни 2025 йилда якунлашни режалаштирган.