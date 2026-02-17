Ўзбекистон Президенти педофилия учун умрбод озодликдан маҳрум этиш жазосини маъқуллади
Президент Шавкат Мирзиёев вояга етмаганларга нисбатан жинсий жиноятлар учун умрбод озодликдан маҳрум этиш жазосини жорий этиш ва аёллар ва болаларга нисбатан зўравонлик учун жазоларни кучайтириш ташаббусини қўллаб-қувватлади, деб хабар беради Kazinform.
Ўзбекистон Президентига энг устувор ислоҳотлар дастурлари лойиҳалари ва 2026 йилгача "Ўзбекистон 2030" стратегиясини амалга ошириш бўйича Давлат дастури ҳақида маълумот берилди.
Ушбу лойиҳалар илғор халқаро амалиётга асосланган мутлақо янги ёндашув ёрдамида ишлаб чиқилган.
Ўзбекистон Президенти матбуот хизматининг хабар беришича, кўриб чиқиш натижаларига кўра, қарийб 1000 та таклиф танлаб олинди ва конструктив деб топилди ҳамда Давлат дастури лойиҳасига киритилди.
Хусусан, аёллар ва болаларга нисбатан зўравонлик учун жазоларни кучайтириш ва педофилия учун умрбод озодликдан маҳрум этиш жазосини жорий этиш каби ташаббуслар маъқулланди.
Бундан ташқари, Мирзиёев ипотека кредитлари ва электр транспорт воситаларини сотиб олиш учун кредит механизмларини такомиллаштириш, қайта тикланадиган энергия манбаларининг улушини 30 фоизгача ошириш, коррупцияга қарши курашни янги босқичга кўтариш ва жиноят ишларида судялар институтини жорий этишни қўллаб-қувватлади.
Дастурларни молиялаштириш учун 250,5 триллион сўм ва 50,4 миллиард доллар ажратилган.