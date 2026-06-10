Ўзбекистон миллий футбол терма жамоаси Нью-Йоркда хавфсизлик текширувидан ўтди
ASTANA. Kazinform — Нидерландия билан ўртоқлик ўйини учун Нью-Йоркка келган Ўзбекистон миллий футбол терма жамоаси Америка хавфсизлик хизмати томонидан кучайтирилган хавфсизлик текширувидан ўтди.
UPL маълумотларига кўра, ўйинчилар ва делегация аъзолари металл детекторлар ва ҳидловчи итлар ёрдамида алоҳида текширилди. Ўйинчилар ва мураббийларнинг юклари ҳам текширилди. Текширув анча вақт олди.
El Universo хабарига кўра, хавфсизлик чораларининг кучайтирилишининг сабабларидан бири АҚШ президенти Дональд Трампнинг тадбирда иштирок этиши бўлиши мумкин. Бироқ, бу ҳақда расмий маълумот йўқ.
Бундан ташқари, ўртоқлик ўйинида Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияда қўшимча вақтда пенальтилар сериясида 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
Бу Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги дебюти. Гуруҳ босқичида жамоа Колумбия, Португалия ва Конго Демократик Республикасига қарши ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, Жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади.