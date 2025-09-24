Ўзбекистон Марказий Осиёда интеграцияни илгари суриш учун БМТ резолюциясини қабул қилишни таклиф қилди
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик ва иқтисодий интеграцияни чуқурлаштиришга қаратилган БМТ Бош Ассамблеясининг қарорини қабул қилишни таклиф қилди, дея хабар беради Kazinform ахборот агентлиги мухбири.
Бу ташаббусни БМТ минбаридан туриб сўзга чиққан қўшни давлат президенти Шавкат Мирзиёев кўтарди.
“8 йил аввал биз Марказий Осиёни тинчлик, яхши қўшничилик ва шериклик маконига айлантиришни мақсад қилиб қўйган эдик. Шунга кўра, минтақа давлатлари бу стратегик мақсадга эришди. Яъни, ёпиқ чегаралар ва ечимини топмаган муаммолар даври ортда қолди”, – деди Шавкат Мирзиёев.
Ўзбекистон раҳбари таъкидлаганидек, сўнгги йилларда минтақада ўзаро товар айирбошлаш, сармоя ва транспорт ҳажми 5 баробар ошди. Айни пайтда саноат кооперациясини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиб, қўшма инфратузилма лойиҳалари амалга оширилмоқда.
Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг маслаҳат учрашуви минтақавий интеграцияни ривожлантиришда муҳим роль ўйнаганини ҳам таъкидлади.
“Бугун Янги Марказий Осиёни шакллантириш жараёни бошланди. Минтақадаги бирлик, барқарорлик ва минтақавий ўзига хослик Марказий Осиёнинг халқаро майдондаги сиёсий салмоғини оширди”, – деди Ўзбекистон Президенти БМТ минбаридаги нутқида.
Ушбу мақсадларга эришиш учун барча хорижий ҳамкорларимиз билан ўзаро манфаатли алоқаларни кенгайтиришга устувор аҳамият бериш ниятидамиз.
Эслатиб ўтамиз, 23 сентабрда Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясининг умумий мунозараларида сўзга чиқиб, ташкилотни ислоҳ қилиш ташаббуси билан чиққан эди.
Муаллиф: Алихан Асқар