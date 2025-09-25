OZ
    Ўзбекистон қанча музлаткич импорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистонга 26 та хорижий давлатлардан қиймати 65,6 млн АҚШ долларига тенг бўлган 317,1 минг дона музлаткич ва совиткич импорт қилинган.

    музлаткич
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    7 ойда Ўзбекистонга энг кўп музлаткич ва совиткич етказиб берган давлатлар:

    • Хитой — 205,8 минг дона
    • Россия — 49,2 минг дона
    • Туркия — 28,8 минг дона
    • Украина — 12,2 минг дона
    • Қозоғистон – 11,3 минг дона
    • Таиланд — 4,3 минг дона
    • Индонезия — 1,7 минг дона
    • Беларусь — 1,5 минг дона
    • Бошқа давлатлар — 2,3 минг дона

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда кир ювиш машиналари ишлаб чиқариш ҳажми 9,9 % га ошгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистонда бўёқлар ва лаклар ишлаб чиқариш ҳажми 31,5 тоннага ошган.

