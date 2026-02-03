OZ
    Ўзбекистон ижтимоий тармоқларда беадаб сўзлар учун маъмурий жазо чораларини жорий этади

    TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон парламентининг қуйи палатаси Маъмурий жавобгарлик кодексига ўзгартириш киритиш таклифини маъқуллади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Өзбекстанда әлеуметтік желідегі бейәдеп сөз үшін әкімшілік жаза енгізіледі
    Фото: Norma.uz

    Ўзгаришларга кўра, интернетда, жумладан, ижтимоий тармоқларда беадаб сўзлардан фойдаланадиган ва фуқароларнинг шаънига таҳқирловчи хатти-ҳаракатларни содир этганлар энди маъмурий жавобгарликка тортилади. Хусусан, уларга жарима ёки 10 кунлик қамоқ жазоси қўлланилади.

    “Ушбу норма жамоат тартибини ва фуқароларнинг хотиржамлигини таъминлашга қаратилган”, — дейилади Қонунчилик палатаси матбуот хизмати баёнотида.

    Бундан ташқари, ўтган йили Ўзбекистонда букмекерлик фаолиятини тарғиб қилувчи 70 га яқин сайт блокланган эди.

