15:25, 03 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистон ижтимоий тармоқларда беадаб сўзлар учун маъмурий жазо чораларини жорий этади
TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон парламентининг қуйи палатаси Маъмурий жавобгарлик кодексига ўзгартириш киритиш таклифини маъқуллади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ўзгаришларга кўра, интернетда, жумладан, ижтимоий тармоқларда беадаб сўзлардан фойдаланадиган ва фуқароларнинг шаънига таҳқирловчи хатти-ҳаракатларни содир этганлар энди маъмурий жавобгарликка тортилади. Хусусан, уларга жарима ёки 10 кунлик қамоқ жазоси қўлланилади.
“Ушбу норма жамоат тартибини ва фуқароларнинг хотиржамлигини таъминлашга қаратилган”, — дейилади Қонунчилик палатаси матбуот хизмати баёнотида.
Бундан ташқари, ўтган йили Ўзбекистонда букмекерлик фаолиятини тарғиб қилувчи 70 га яқин сайт блокланган эди.