    15:38, 19 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон хорижга 99,4 млн долларлик мева-сабзавотлар экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистон хорижга қиймати 99,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 106,8 минг тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    “Экспорт қиймати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 21,6 фоизга ошиб, жами экспортдаги улуши 5,9 % ни ташкил этди”, - дейилади хабарда.

    Уларнинг таркиби қуйидагича:

    мева ва резаворлар – 31,3 минг тонна;

    сабзавотлар – 36,7 минг тонна;

    мош – 9,4 минг тонна;

    ерёнғоқ ва ёнғоқлар – 2,4 минг тонна;

    бошқалар – 26,8 минг тонна.

    Ляззат Сейданова
