15:38, 19 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистон хорижга 99,4 млн долларлик мева-сабзавотлар экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистон хорижга қиймати 99,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 106,8 минг тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.
“Экспорт қиймати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 21,6 фоизга ошиб, жами экспортдаги улуши 5,9 % ни ташкил этди”, - дейилади хабарда.
Уларнинг таркиби қуйидагича:
мева ва резаворлар – 31,3 минг тонна;
сабзавотлар – 36,7 минг тонна;
мош – 9,4 минг тонна;
ерёнғоқ ва ёнғоқлар – 2,4 минг тонна;
бошқалар – 26,8 минг тонна.