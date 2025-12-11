OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    16:10, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон хорижга 1,7 млрд долларлик мева-сабзавотлар экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида Ўзбекистон хорижга қиймати 1,7 млрд АҚШ долларига тенг бўлган 1,8 млн тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.

    мева-сабзавотлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Экспорт қиймати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 39,7 фоизга ошиб, жами экспортдаги улуши 5,9 % ни ташкил этди.

    Экспорт таркиби қуйидагича:

    • мева ва резаворлар – 523,2 минг тонна;
    • сабзавотлар – 524,8 минг тонна;
    • тарвуз-қовун – 231,5 минг тонна;
    • ерёнғоқ ва ёнғоқлар – 21,8 минг тонна;
    • мош – 86,2 минг тонна;
    • бошқалар – 434,3 минг тонна.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 2026 йилдан пахта-ғалла, мевалар ва дуккакли экинлар ҳосилини ихтиёрий суғурталаш тизими йўлга қўйилиши мумкин.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган дехқон хўжаликлари сони 422 309 тани ташкил этган.

    Экспорт Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
