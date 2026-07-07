Ўзбекистон Грузиядаги энг йирик денгиз портини қуриш лойиҳасида иштирок этиши мумкин
TASHKENT. Кazinform – Ўзбекистон Грузияда Анаклия денгиз портини қуриш лойиҳасида иштирок этиш имкониятларини ўрганмоқда, деб хабар беради Кazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Яқинда Ўзбекистон транспорт вазири Илҳом Маҳкамов ва Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Қудратов Грузиянинг транспорт инфратузилмаси билан танишдилар. Вазирлик раҳбарлари Анаклия, Поти ва Батуми портларига ташриф буюришди.
Расмий маълумотларга кўра, ташриф давомида Грузиянинг Қора денгиз соҳилида қурилаётган Анаклия денгиз портига алоҳида эътибор қаратилди. Қурилиш тугагандан сўнг, у барча турдаги кемаларни қабул қила олади.
— Ўзбекистон томони Грузиядаги энг йирик чуқур денгиз портини қуриш лойиҳасида иштирок этиш имкониятига алоҳида эътибор қаратмоқда. Уни “Хитой - Қирғизистон - Ўзбекистон” темир йўл коридорига улаш мумкин, — дейилади Инвестициялар вазирлиги баёнотида.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳаво сифатини яхшилаш бўйича қўшма ишчи гуруҳ тузди.