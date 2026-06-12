KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ўзбекистон гиламлари қайси мамлакатларга экспорт қилинмоқда

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Ўзбекистон 8 та хорижий давлатга қиймати 2,1 млн АҚШ долларига тенг бўлган 846,7 минг м²гилам экспорт қилган.

    Ўзбекистон гиламлари қайси мамлакатларга экспорт қилинмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    “Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 159,7 минг м²га ёки 23,2 фоизга ошган”, - дейилади хабарда.

    Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп гилам етказиб берган давлатлар:

    Озарбайжон – 388 минг м²;

    Қирғиз Республикаси – 206,6 минг м²;

    Афғонистон – 183,4 минг м²;

    Россия – 24,5 минг м²;

    Бошқа давлатлар – 44,3 минг м².

    Экспорт Марказий Осиё Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф