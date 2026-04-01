Ўзбекистон ФИДЕ рейтингида янада юксалишга муваффақ бўлди
TASHKENT. Kazinform — Халқаро шахмат федерацияси Номзодлар турнири қизғин давом этаётган паллада ФИДEнинг 2026 йил апрель ойи учун тасдиқланган рейтингини эълон қилди, деб хабар беради UzA.
“Top Federations Open” рўйхатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси 9-ўринга кўтарилишга муваффақ бўлди.
Шахматчилар рейтингида эса Нидерландия вакили Магнус Карлсен (2840) етакчилик қилаётган бўлса, кейинги поғоналарда АҚШ вакиллари Хикару Накамура (2810)ва Фабиана Каруана (2810) банд этган. Ўзбекистонлик Нодирбек Абдусатторов (2780) кучли тўртликка якун ясаган.
Шунингдек, рейтингда Нодирбек Ёқуббоев(36-ўрин), Рустам Қосимжонов(48-ўрин) ва Шамсиддин Воҳидов(79-ўрин) номлари қайд этилган.
Ўзбекистонлик ёш шахматчилардан Муҳиддин Мадаминов ва Муҳаммадзоҳид Суяров ёшлар рейтингида, Афруза Ҳамдамова, Гулруҳбегим Тоҳиржонова, Умида Омонова, Гулдона Каримова, Мадинабону Халилова, Нилуфар Имомқўзиева кабилар аёллар ҳамда қизлар рейтингида ТОП-100 таликка киритилди.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик Синдоров ҳиндистонлик Праггнанандхани енгди.