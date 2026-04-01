Шахмат: ўзбекистонлик Синдоров ҳиндистонлик Праггнанандхани енгди
TASHKENT. Kazinform — Кипрда давом этаётган шахмат бўйича Номзодлар турнирининг 3-турида ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдоров қора доналарда ҳиндистонлик Праггнанандхани мағлуб этди, деб хабар беради UzA.
Қизиқарли ва муросасиз кечган баҳс давомида Синдоров дона суришлардаги аниқлик ва совуққон қарорлар қабул қилиши натижасида рақиби хатоликларга йўл қўйди. Бу ўз-ўзидан Жавоҳирга муҳим ғалабани тақдим этди.
3-тур доирасидаги Маттиас Блюбаум – Андрей Есипенко ва Хикару Накамура – Аниш Гири қарама-қаршилигида муроса йўли танланган бўлса, Фабиано Каруана оқ доналарда хитойлик Вэй Ини доғда қолдирди.
4-тур ўйинлари остонасида 2,5 очкога эга Синдоров ва Каруана Номзодлар турнирида етакчилик қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдоров – жаҳон кубоги соҳиби.