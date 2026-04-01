    09:56, 01 Апрель 2026 | GMT +5

    Шахмат: ўзбекистонлик Синдоров ҳиндистонлик Праггнанандхани енгди

    TASHKENT. Kazinform — Кипрда давом этаётган шахмат бўйича Номзодлар турнирининг 3-турида ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдоров қора доналарда ҳиндистонлик Праггнанандхани мағлуб этди, деб хабар беради UzA.

    Фото: UzA

    Қизиқарли ва муросасиз кечган баҳс давомида Синдоров дона суришлардаги аниқлик ва совуққон қарорлар қабул қилиши натижасида рақиби хатоликларга йўл қўйди. Бу ўз-ўзидан Жавоҳирга муҳим ғалабани тақдим этди.

    3-тур доирасидаги Маттиас Блюбаум – Андрей Есипенко ва Хикару Накамура – ​​Аниш Гири қарама-қаршилигида муроса йўли танланган бўлса, Фабиано Каруана оқ доналарда хитойлик Вэй Ини доғда қолдирди.

    4-тур ўйинлари остонасида 2,5 очкога эга Синдоров ва Каруана Номзодлар турнирида етакчилик қилмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдоров – жаҳон кубоги соҳиби.

    Бекабат Узаков
