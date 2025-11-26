OZ
    18:10, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон асосан қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 29 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    экспорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 27,8 % га юқори.

    Мазкур даврда Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган ТОП-10 давлатлар (АҚШ долларида):

    •  Россия – 3,6 млрд
    •  Хитой – 1,6 млрд
    •  Қозоғистон – 1,2 млрд
    •  Афғонистон – 1,2 млрд
    •  Туркия – 942,4 млн
    •  Франция – 774,3 млн
    •  БАА – 610,8 млн
    •  Қирғиз Р. – 491,5 млн
    •  Тожикистон – 470,9 млн
    •  Покистон – 319,7 млн

