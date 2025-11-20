OZ
    Ўзбекистон Аргентинадан 482 тонна лимон импорт қилган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йил январь-сентябрь ойларида 11 та хорижий давлатдан қиймати қарийб 2,2 млн АҚШ долларига тенг бўлган 6 476 тонна лимон импорт қилинган.

    лимон
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    “Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8 360 тоннага ёки 2,3 баробарга камайган”, - дейилади хабарда.

    2025 йилнинг 9 ойида Ўзбекистонга энг кўп лимон етказиб берган давлатлар:

    Тожикистон – 2 107 тонна;

    Туркия – 1 968 тонна;

    Хитой – 1 034 тонна;

    Аргентина – 482 тонна;

    Қозоғистон – 331 тонна;

    Бошқа давлатлар– 554 тонна.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда хусусий мактаблар сони 4,5 баробарга ошгани ҳақида хабар бергандик.

    Ўзбекистонда цемент импорти 8,6 баробарга камайган.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
