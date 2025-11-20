15:42, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон Аргентинадан 482 тонна лимон импорт қилган
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йил январь-сентябрь ойларида 11 та хорижий давлатдан қиймати қарийб 2,2 млн АҚШ долларига тенг бўлган 6 476 тонна лимон импорт қилинган.
“Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8 360 тоннага ёки 2,3 баробарга камайган”, - дейилади хабарда.
2025 йилнинг 9 ойида Ўзбекистонга энг кўп лимон етказиб берган давлатлар:
Тожикистон – 2 107 тонна;
Туркия – 1 968 тонна;
Хитой – 1 034 тонна;
Аргентина – 482 тонна;
Қозоғистон – 331 тонна;
Бошқа давлатлар– 554 тонна.
