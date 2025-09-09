16:35, 09 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 10 та давлатга газ плита экспорт қилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июль ойларида Ўзбекистон 10 та хорижий давлатга қиймати 3,1 млн АҚШ долларига тенг бўлган 35,9 минг дона газ плита экспорт қилган.
2025 йилнинг 7 ойида Ўзбекистон энг кўп газ плита экспорт қилган давлатлар:
- Қозоғистон – 18,8 минг дона
- Тожикистон – 9,3 минг дона
- Россия – 2,6 минг дона
- Қирғиз Республикаси – 1,8 минг дона
- Бошқа давлатлар – 3,4 минг дона
