16:10, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 10 ойда 2,1 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–октябрь ойларида хорижга 2,1 млрд АҚШ долларилик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилинган.
Ушбу кўрсаткич умумий экспортнинг 7,1 фоизини ташкил этган.
Экспорт қилинган тўқимачилик маҳсулотлари таркиби қуйидагича:
- Тайёр тўқимачилик маҳсулотлари – 51,4 %
- Ип-калава – 28,5 %
- Трикотаж мато – 11 %
- Газламалар – 6 %
- Пайпоқ маҳсулотлари – 2 %
- Гиламлар – 1 %
