    16:10, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон 10 ойда 2,1 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–октябрь ойларида хорижга 2,1 млрд АҚШ долларилик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилинган.

    тўқимачилик маҳсулотлари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу кўрсаткич умумий экспортнинг 7,1 фоизини ташкил этган.

    Экспорт қилинган тўқимачилик маҳсулотлари таркиби қуйидагича:

    • Тайёр тўқимачилик маҳсулотлари – 51,4 %
    • Ип-калава – 28,5 %
    • Трикотаж мато – 11 %
    • Газламалар – 6 %
    • Пайпоқ маҳсулотлари – 2 %
    • Гиламлар – 1 %

