Ўтмишнинг асирига айланиб бўлмайди — Ермурат Бапи
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон жамиятида тарихий адолат масаласи тез-тез муҳокама қилинади. Бироқ, ўтмиш даҳшатларига доимо эътибор қаратиш ва уларга боғланиб қолиш мамлакат ривожланишига тўсқинлик қилиши мумкин. Мажилиснинг собиқ депутати Ермурат Бапининг сўзларига кўра, давлат олдинга силжиши учун аввало миллат кучга, руҳга ва келажакка ишончга эга бўлиши керак.
— Биз замон билан ҳамнафас бўлиш учун етарли кучга эга бўлишимиз керак. Ёш авлод ички кучга эга бўлиши даркор. Агар биз доимо ўтмишга назар ташласак, фақат ўтмиш ҳақида гапирсак, бошдан кечирган даҳшатларимизни эсласак ва муваффақиятсизликларимиз учун айбдорларни доимий равишда қидирсак, унда биз фақат йиғлоқи халқ психологиясига тушиб қолишимиз мумкин, — дейди собиқ депутат.
Ермурат Бапи бу фикрни Президентнинг Қизилўрдада бўлиб ўтган Миллий қурултойдаги сўзлари билан боғлайди: "Тарихий жароҳат натижасида шаклланган миллий психологиядан халос бўлиш керак". Унинг сўзларига кўра, бу борада, биринчи навбатда, ёзувчилар ва адабиёт вакилларининг роли алоҳида аҳамиятга эга. Улар ўз асарларида фақат ўтмиш сарқитлари ва қишлоқ ҳаёти ҳақида ёзишни бас қилишлари ва ёшларни ижодкор, билимли, юксак мақсадлар қўйишга, қалбларида ва ишларида ҳалол бўлишга ундайдиган замонавий шаҳар романлари жанридаги асарларга кўпроқ эътибор қаратишлари керак.
Бапи фикрича, жамиятнинг барча кучи ва интилишлари ўтмишдан афсусланишга эмас, балки келажак имкониятларига йўналтирилиши керак.
— Барча қийинчиликларнинг сабабини бошқалардан кўриш, ҳамма нарсани халқ бошидан кечирган азоб-уқубатлар билан тушунтириш ва айбдорларни қидириш ҳеч қандай натижа бермайди. Менимча, бу Президент етказмоқчи бўлган асосий ғоя, — дейди у.
Депутат шунингдек, жаҳон тажрибасига эътибор қаратади. Унинг фикрича, кўплаб давлатлар ўз тарихида қийин даврларни бошдан кечирган ҳолда, кейинчалик келажакка йўналтирилган ривожланиш йўлини танладилар.
Мисол тариқасида у Иккинчи Жаҳон урушидан кейин Германияни келтиради. Бу мамлакат фашистик мафкурадан воз кечди ва жамият онгини ўзгартирди. Атом бомбалари етказган зарарга қарамай, Япония кейинчалик дунёдаги етакчи технологик ва иқтисодий кучлардан бирига айланди ва Қўшма Штатлар билан яқин ҳамкорликни ўрнатди. Жанубий Корея ҳам ҳалокатли урушдан кейин қисқа вақт ичида энг ривожланган давлатлар қаторига қўшилди.
— Бизнинг келажакка интилишимиз ўтмиш даҳшатларига боғланишимиздан анча кучлироқ бўлиши керак, — дейди Ермурат Бапи.
Депутат шунингдек, бу ҳодисани "болаликдаги психологик жароҳат" тушунчаси билан таққослайди. Унинг сўзларига кўра, агар инсон бутун умри давомида фақат шу жароҳат билан яшаса, у тўлиқ ривожлана олмайди ва кўпинча муваффақиятсиз инсон бўлиб қолади. Худди шундай, миллат ўзини қурбон сифатида қабул қилиш психологиясидан халос бўлиши, тарихий тажрибадан сабоқ олиши ва прогрессив, қудратли ва гуллаб-яшнаган давлат яратиш йўлида олдинга силжиши керак.