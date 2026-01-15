Ўтган йили сув тежовчи технологиялар ёрдамида 874 миллион кубометр сув иқтисод қилинди - вазирлик ҳисоботи
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов 2030 йилгача Сув ресурсларини бошқариш тизимини ривожлантириш концепциясини амалга ошириш бўйича кенгаш ўтказди.
2025 йил натижаларига кўра, вазирлик суғориладиган деҳқончиликда сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш орқали 874 миллион кубометр сувни тежашга эришди. Бу режалаштирилган 728 миллион кубометр кўрсаткичдан юқори. Бундан ташқари, сув етказиб бериш харажатларини 50% дан 25% гача камайтириш мақсадида 678 километр каналлар реконструкция қилинди. Бу иш режага тўлиқ мувофиқ амалга оширилди.
Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини мониторинг қилиш ва баҳолаш режалаштирилган 1921 минг гектар ўрнига 2365,3 минг гектар майдонда амалга оширилди. Сув хўжалиги соҳасида 763 нафар мутахассис малака ошириш курсларидан ўтди, мақсадли кўрсаткич эса 400 нафар мутахассис эди. 2025 йилга мўлжалланган трансчегаравий сув ҳавзаларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш бўйича музокараларда иштирок этувчи жамоа аъзоларининг малакасини ошириш режаси ҳам тўлиқ амалга оширилди.
Шунингдек, 2025 йилгача якунланиши режалаштирилган 9 та тадбир амалга оширилди. Булар қаторига сув ресурслари бўйича миллий ахборот тизимини яратиш, Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳукуматлари ўртасида трансчегаравий сув ҳавзаларини биргаликда бошқариш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги битимни ишлаб чиқиш ва имзолаш, шунингдек, суғориладиган деҳқончиликда қўлланиладиган энг яхши сувни тежовчи технологиялар рўйхатини шакллантириш ва бошқа ишлар киради.
– Бу йил Концепцияда кўзда тутилган барча кўрсаткичларнинг тўлиқ амалга оширилишини таъминлаш зарур. Айниқса, сув хўжалиги инфратузилмасини қуриш, модернизация қилиш ва реконструкция қилиш йўналишида. Шунингдек, бошқа давлат ва маҳаллий ижроия органлари билан ўзаро ҳамкорликни кучайтириш зарур. Концепция шунчаки таклиф эмас, балки мақсадлари тўлиқ амалга оширилиши керак бўлган стратегик ҳужжатдир, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Эслатиб ўтамиз, бу йил Туркистон вилоятида 1 миллион аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш лойиҳаси бошланади.