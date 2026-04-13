Ўтган йили мамлакат ичида автомобиль транспорти орқали 353 миллион тонна юк ташилди
ASTANA. Kazinform – Транспорт вазирлиги маълумотларига кўра, 2025 йил охирида транспорт ва омборхона секторининг умумий маҳсулоти 12,2 триллион тенгени ташкил этди. Жорий йил январь-март ойларида секторнинг ўсиши 12,8% га етди.
Бу ҳақда Бош вазир Олжас Бектеновнинг мамлакат транспорт ва транзит салоҳиятини ривожлантириш йўналишидаги Давлат раҳбарининг кўрсатмаларини бажариш бўйича йиғилишида маълум қилинди, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Йиғилишда инфратузилмани модернизация қилиш, рақамли ечимларни жорий этиш ва мамлакат иқтисодиётида саноат улушини ошириш бўйича белгиланган вазифаларни сифатли ва ўз вақтида бажариш масалалари муҳокама қилинди.
Ўтган йили мамлакат ичида автомобиль транспорти орқали 353 миллион тонна юк ташилди ва “Қалбатау – Майқапшағай”, “Талдиқорғон – Ўскемен”, “Атирау – Астрахан” ва “Қарағанди – Алмати” йўналишларида умумий узунлиги 2 минг километр бўлган 4 та йирик лойиҳа якунланди. Ҳозирда “Ақтўбе – Қизилўрда”, “Бейнеу – Сексаул”, “Марказ – Ғарбий”, “Қарағанди – Жезқазған” ва Сариағаш айланма йўлини ўз ичига олган транзит йўлакларини ривожлантириш ишлари олиб борилмоқда. Умуман олганда, йўлларни таъмирлаш ишлари ҳажми 13 минг километрга етди.
ЕОИИ ички чегараларидаги автомобилларни назорат қилиш пунктларини модернизация қилиш доирасида ўтган йили 2 та объектда ишлар якунланди. Ҳозирда 37 та объект қурилмоқда ва уларнинг тўлиқ қурилиши 2027 йилга мўлжалланган.