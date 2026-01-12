OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:38, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Ўтган йили Қозоғистонга қанча ватандош кўчиб келди

    ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Қозоғистонга 6 843 киши кўчиб келди, улардан 2 234 нафари ватандош, қолганлари кўчиб келганлар.

    Былтыр Қазақстанға қанша қандас көшіп келді
    Коллаж: Kazinform

    ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги томонидан Kazinformнинг расмий сўровига жавобан тақдим этилган маълумотларга кўра, шимолий ҳудудлар бу рўйхатда етакчилик қилмоқда. Хусусан,

    • Павлодар вилояти — 2 190 киши,
    • Шимолий Қозоғистон вилояти — 2 176 киши,
    • Шарқий Қозоғистон вилояти — 774 киши,
    • Қостанай вилояти — 651 киши,
    • Абай вилояти — 508 киши,
    • Ақмола вилояти — 300 киши,
    • Атирау вилояти — 103 киши,
    • Улитау вилояти — 103 киши,
    • Қарағанди вилояти — 38 киши.

    Кўчиб келганлар қуйидаги мамлакатлардан келган:

    • Хитой — 853 киши
    • Ўзбекистон — 720 киши
    • Мўғулистон — 459 киши
    • Россия — 103 киши
    • Туркманистон — 64 киши
    • бошқа мамлакатлар — 35 киши.

    Вазирлик таъкидлаганидек, кўрилаётган чоралар натижасида аҳоли пунктлари ҳудудларида миграциянинг салбий сальдоси 2019 йилга нисбатан 36% га камайди. Ушбу чоралар кўчиб келганлар ва ватандошлар учун ижтимоий ва уй-жой ёрдамини яхшилаш имконини беради.

    Шуни таъкидлаш жоизки, 2025 йилда Migration.enbek.kz портали орқали Қозоғистонга кўчиш бўйича 18 639 та ариза кўриб чиқилган.

    Теглар:
    Жамият ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги Ҳудудлар Миграция Ватандошлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!