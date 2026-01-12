11:38, 12 Январь 2026 | GMT +5
Ўтган йили Қозоғистонга қанча ватандош кўчиб келди
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Қозоғистонга 6 843 киши кўчиб келди, улардан 2 234 нафари ватандош, қолганлари кўчиб келганлар.
ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги томонидан Kazinformнинг расмий сўровига жавобан тақдим этилган маълумотларга кўра, шимолий ҳудудлар бу рўйхатда етакчилик қилмоқда. Хусусан,
- Павлодар вилояти — 2 190 киши,
- Шимолий Қозоғистон вилояти — 2 176 киши,
- Шарқий Қозоғистон вилояти — 774 киши,
- Қостанай вилояти — 651 киши,
- Абай вилояти — 508 киши,
- Ақмола вилояти — 300 киши,
- Атирау вилояти — 103 киши,
- Улитау вилояти — 103 киши,
- Қарағанди вилояти — 38 киши.
Кўчиб келганлар қуйидаги мамлакатлардан келган:
- Хитой — 853 киши
- Ўзбекистон — 720 киши
- Мўғулистон — 459 киши
- Россия — 103 киши
- Туркманистон — 64 киши
- бошқа мамлакатлар — 35 киши.
Вазирлик таъкидлаганидек, кўрилаётган чоралар натижасида аҳоли пунктлари ҳудудларида миграциянинг салбий сальдоси 2019 йилга нисбатан 36% га камайди. Ушбу чоралар кўчиб келганлар ва ватандошлар учун ижтимоий ва уй-жой ёрдамини яхшилаш имконини беради.
Шуни таъкидлаш жоизки, 2025 йилда Migration.enbek.kz портали орқали Қозоғистонга кўчиш бўйича 18 639 та ариза кўриб чиқилган.