13:38, 28 Январь 2026 | GMT +5
Ўтган йили Қозоғистонда 73 та ресторан фойдаланишга топширилди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда 2025 йил январь-декабрь ойларида 20 048 ўриндиққа эга 73 та ресторан фойдаланишга топширилди. Ушбу иншоотларнинг ҳақиқий қиймати 74,2 миллиард тенгени ташкил этади. Бу ҳақда Миллий статистика бюроси матбуот хизмати хабар берди.
Ресторанлар сони бўйича Туркистон вилояти (28 та объект) ва Қизилўрда вилояти (8 та объект) етакчилик қилди.
Бу даврда 6 696 ўринли 92 та кафе ишга туширилди ва уларнинг умумий қиймати 14,2 миллиард тенгега етди.
Ҳудудлар орасида энг кўп кафе очилиши Туркистон (21 та) ва Қизилўрда (14 та) вилоятларида қайд этилди.
2024 йилда мамлакат бўйлаб 75 та кафе фойдаланишга топширилган.
Шунингдек, ҳисобот даврида 1417 ўринли 14 та ошхона ва 26 ўринли 3 та тез овқатланиш муассасаси очилган.