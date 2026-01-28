Ўтган йили 16,8 мингга яқин этник қозоқ ватандош мақомини олди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил натижаларига кўра, 16 805 этник қозоқ тарихий Ватанига келиб, ватандош мақомини олди. 1991 йилдан бери жами 1 миллион 164,8 минг этник қозоқ қайтиб келган.
ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлигининг маълумотларига кўра, Қозоғистонга келган этник қозоқларнинг 44,5% - Ўзбекистондан, 44,1% - Хитойдан, 4% - Туркманистондан, 3% - Мўғулистондан, 2,5% - Россиядан ва 1,9% - бошқа мамлакатлардан келган.
2026 йил 1 январ ҳолатига кўра, меҳнатга лаёқатли этник қозоқлар сони 57,4 фоизни, меҳнатга лаёқатли ёшга етмаганлар 34 фоизни ва пенсионерлар 8,6 фоизни ташкил этди.
Меҳнатга лаёқатли этник қозоқлар орасида 15 фоизи олий маълумотли, 27,5 фоизи ўрта касб-ҳунар маълумотли, 51,2 фоизи умумий ўрта маълумотга эга ва 6,3 фоизи маълумотга эга эмас.
Кўчирилган этник қозоқлар республиканинг турли вилоятларига жойлашдилар.
Келган этник қозоқлар республиканинг турли вилоятларида – Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атирау, Ғарбий, Шарқий ва Шимолий Қозоғистон вилоятларида жойлашдилар.
Ушбу жойлаштириш ҳудудларида 2025 йил учун ватандошларни қабул қилиш квотаси 2 309 кишини ташкил этади.