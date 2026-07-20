Ўскеменда мобиль пластик қайта ишлаш станцияси ишга туширилади
ÖSKEMEN. Кazinform – Шарқий Қозоғистон вилоятида 2029 йилгача “Тоза Қозоғистон” концепциясини амалга ошириш бўйича ҳудудий режа янгиланди. Ҳужжатдаги асосий лойиҳалардан бири — Ўскемен шаҳрида пластик чиқиндиларни қайта ишлаш учун экологик эко-юк машинасини ишга тушириш.
Мобиль мажмуа пластик чиқиндиларни жойида қайта ишлаш имконини берувчи майдалагич, экструдер ва бошқа замонавий ускуналар билан жиҳозланади.
– Эко-юк машинаси чиқиндиларни қайта ишлаш тизимини ривожлантириш ва аҳолининг экологик маданиятини шакллантиришга қаратилган аниқ лойиҳалардан бири бўлади, — дейилади ҳудудий режада.
Бундан ташқари, ҳудудда чиқиндиларни бошқариш инфратузилмасини кенгайтириш режалаштирилган. Олтой ва Шемонайха туманларида қаттиқ маиший чиқиндиларни саралаш ва қайта ишлаш бўйича иккита лойиҳа амалга оширилади.
Ҳужжатга кўра, 2029 йилга бориб Шарқий Қозоғистон вилоятида шаҳар чиқиндиларини қайта ишлаш улушини 28 фоиздан 33 фоизгача ошириш режалаштирилган. Шунингдек, аҳолининг экологик ҳаёт сифатидан қониқиш даражасини 49 фоиздан 55,2 фоизгача ошириш режалаштирилган.
Ҳудудда экологик назоратни кучайтириш чоралари ҳам кўзда тутилган. 2027 йил охирига бориб, ҳудудда экологик қоидабузарликларни қайд этиш учун 500 та видеокамера ўрнатиш режалаштирилган ва Ўскеменда атмосфера ҳавоси сифатини кузатувчи қўшимча автоматлаштирилган мониторинг станцияси ишга туширилади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик ўқувчи пластик чиқиндиларидан эко-асфальт ишлаб чиқариш технологиясини ихтиро этди.