OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:39, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Ўскемен шаҳрида енгил атлетика бўйича халқаро турнир ўтказилади

    ÓSKEMEN. Kazinform – Ўскемен шаҳрида Олимпия чемпиони Ольга Рипакова соврини учун йирик енгил атлетика бўйича халқаро турнир бўлиб ўтади.

    Өскеменде жеңіл атлетикадан халықаралық турнир өтеді
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР МОҚ маълумотига кўра, мазкур мусобақа World Athletics Indoor Tour сериясининг Silver тоифасига кирувчи босқич ҳисобланади.

    Югуриш мусобақаларидан ташқари, техник йўналишларда ҳам медаллар топширилади.

    Турнир натижалари World Athletics жаҳон рейтингида ҳисобга олинади.

    Мусобақа 14 февралда Ўскемендаги Ольга Рипакова номидаги енгил атлетика марказида бўлиб ўтади. Кириш бепул.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионати финалига чиққанидан сўнг, душанба куни янгиланадиган жаҳон рейтингида учинчи ўринга кўтарилади.

    Теглар:
    Енгил атлетика Халқаро турнир Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!