11:39, 30 Январь 2026 | GMT +5
Ўскемен шаҳрида енгил атлетика бўйича халқаро турнир ўтказилади
ÓSKEMEN. Kazinform – Ўскемен шаҳрида Олимпия чемпиони Ольга Рипакова соврини учун йирик енгил атлетика бўйича халқаро турнир бўлиб ўтади.
ҚР МОҚ маълумотига кўра, мазкур мусобақа World Athletics Indoor Tour сериясининг Silver тоифасига кирувчи босқич ҳисобланади.
Югуриш мусобақаларидан ташқари, техник йўналишларда ҳам медаллар топширилади.
Турнир натижалари World Athletics жаҳон рейтингида ҳисобга олинади.
Мусобақа 14 февралда Ўскемендаги Ольга Рипакова номидаги енгил атлетика марказида бўлиб ўтади. Кириш бепул.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина Австралия очиқ чемпионати финалига чиққанидан сўнг, душанба куни янгиланадиган жаҳон рейтингида учинчи ўринга кўтарилади.