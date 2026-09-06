US Open: Елена Рибакина Ролан Гарросдаги мағлубият учун реванш олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина АҚШ очиқ чемпионатининг тўртинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи учинчи босқичда дунёнинг 58-ракеткаси, украиналик Юлия Стародубцевага қарши кортга чиқди.
Бу йилги Ролан Гаррос турнирининг иккинчи босқичида Е. Рибакина Ю. Стародубцевага 6:3, 1:6, 6:7 (4:10) ҳисобида ютқазди.
Бу сафар биринчи ўйинда ҳисоб 4:4 бўлганида, Стародубцева брейк қилди.
Бироқ, Рибакина сетни якунлашига йўл қўймади — 5:5. Кейин, тай-брейкда у вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлди — 7:6 (8:6).
Иккинчи сетда Елена дарҳол 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. У охир-оқибат ўйинда ғалаба қозонди — 6:3.
Деярли 2 соат давом этган кескин курашда Елена 13 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 12 та эйсдан фойдаланди. Стародубцева 1 та эйс, 2 та брейк (3 та брейк-пойнт) билан чекланди.
Е. Рибакина чорак финалга чиқиш учун дунёда 13-ўринда турган япониялик, тўрт карра "Катта дубулға" чемпиони Наоми Осака билан рақобатлашади. У учинчи раундда рейтингда 20-ўринда турган бельгиялик Элизе Мертенсни мағлуб этди — 6:3, 3:6, 7:5.
Елена Рибакина дунёнинг 1-ракеткаси бўлиш учун кейинги иккита ўйинда ғалаба қозониши керак.
Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина йилнинг якуний турнирига йўлланма олди.