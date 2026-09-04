Анна Данилина йилнинг якуний турнирига йўлланма олди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 6-ракеткаси Анна Данилина бу йилги WТА якуний турнирида иштирок этади.
Аёллар теннис ассоциацияси матбуот хизмати хабар беришича, қозоғистонлик теннисчи сербиялик Александра Крунич билан биргаликда 8-15 ноябрь кунлари Индиан-Уэллсда бўлиб ўтадиган WТА якуний турнирига йўлланма олди.
Бу мавсумда А. Данилина ва А. Крунич Доҳадаги турнирда ғолиб чиқишди. Бундан ташқари, улар икки марта "Катта дубулға" турнирининг финалига чиқишди.
Бу А. Данилина учун иккинчи шундай якуний турнир бўлади. У 2022 йилда мусобақада қатнашган. А. Крунич эса биринчи марта иштирок этмоқда.
Данилина — Круничдан ташқари, якуний турнирда чехиялик Катерина Синякова — америкалик Тейлор Тоунсенд, канадалик Габриэла Дабровски — бразилиялик Луиза Стефани иштирок этади. Қолган тўртта йўлланма эгаси кузги мусобақалар натижаларига кўра аниқланади.
А. Данилина — А. Крунич ҳозирда Нью-Йоркдаги US Open турнирида 3-ракетка сифатида рўйхатдан ўтган. Қозоғистон-Сербия жуфтлиги биринчи ўйинини Чили вакили Алекса Гуарачи - мисрлик Майр Шерифга қарши ўтказади.
Ўтган йили қозоғистонлик Елена Рибакина WТА якуний турнирида яккалик баҳсларида энг яхши натижа кўрсатган эди. У бу йил WТА чемпионлар жадвалида етакчилик қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, US Openда Александр Бублик рақибини яққол устунлик билан мағлуб этди.