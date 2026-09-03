US Open: Александр Бублик рақибини яққол устунлик билан мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 16-ракеткаси Александр Бублик US Open турнирининг учинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 67-ракеткаси, француз Адриан Маннарино билан тўқнаш келди.
Учрашув Бубликнинг яққол устунлиги билан якунланди — 6:3, 6:1, 6:1.
1 соат 22 дақиқа давом этган ўйинда А. Бублик 14 та брейк-пойнтдан 6 тасини ва 16 та эйсдан фойдаланди. Маннарино 1 та эйс билан чекланди.
Александр Бублик тўртинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 21-ракеткаси, америкалик Томми Пол ёки 102-ўриндаги хорватиялик Дино Прижмич билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, US Openтурнирида Юлия Путинцева Олимпия чемпионини мағлуб этди.