KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    US Open: Александр Бублик рақибини яққол устунлик билан мағлуб этди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 16-ракеткаси Александр Бублик US Open турнирининг учинчи босқичига йўл олди.

    Бублик
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 67-ракеткаси, француз Адриан Маннарино билан тўқнаш келди.

    Учрашув Бубликнинг яққол устунлиги билан якунланди — 6:3, 6:1, 6:1.

    1 соат 22 дақиқа давом этган ўйинда А. Бублик 14 та брейк-пойнтдан 6 тасини ва 16 та эйсдан фойдаланди. Маннарино 1 та эйс билан чекланди.

    Александр Бублик тўртинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 21-ракеткаси, америкалик Томми Пол ёки 102-ўриндаги хорватиялик Дино Прижмич билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, US Openтурнирида Юлия Путинцева Олимпия чемпионини мағлуб этди.

    Теннис Александр Бублик Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф