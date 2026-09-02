KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    US Open: Юлия Путинцева Олимпия чемпионини мағлуб этди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 84-ракеткаси Юлия Путинцева US Open мусобақасининг иккинчи босқичига йўл олди.

    Путинцева
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи биринчи босқичда дунёнинг 12-ракеткаси, швейцариялик Белинда Бенчичга қарши ўйнади.

    Рақиблар илгари олти марта тўқнаш келишган ва 3:3 ҳисобида дуранг ўйнаган эди.

    Швейцариялик спортчи Токио Олимпиадасининг ярим финалида Елена Рибакинани мағлуб этди ва кейинчалик чемпион бўлди.

    Бу сафар Юлия Путинтсевага қарши ўйинда Бенчич биринчи сетни 6:4 ҳисобида ютди.

    Иккинчи сетда ҳисоб 5:5 бўлганида Юлия брейк қилди ва кейин ўз геймида ғалаба қозонди - 7:5.

    Учинчи, ҳал қилувчи сетда ҳисоб 3:3 бўлганида Путинцева брейк қилишга муваффақ бўлди - 5:3. Кейин у яна бир брейк билан - 6:3 ҳисобида ўйинни якунлади.

    2 соат 51 дақиқа давом этган кескин курашда Путинцева 10 та брейк-пойнтининг ярмидан ва 6 та эйсдан фойдаланди. Бенчич 3 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Юлия Путинцева учинчи раундда хитойлик, Париж Олимпиадаси ғолиби, ўша пайтда жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилган ва ҳозирда 121-ўринда турган Чжэн Циньвэнь билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина WТА live рейтингида 1-ўринга кўтарилди.

    Теннис Юлия Путинцева Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф