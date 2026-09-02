US Open: Юлия Путинцева Олимпия чемпионини мағлуб этди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 84-ракеткаси Юлия Путинцева US Open мусобақасининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи биринчи босқичда дунёнинг 12-ракеткаси, швейцариялик Белинда Бенчичга қарши ўйнади.
Рақиблар илгари олти марта тўқнаш келишган ва 3:3 ҳисобида дуранг ўйнаган эди.
Швейцариялик спортчи Токио Олимпиадасининг ярим финалида Елена Рибакинани мағлуб этди ва кейинчалик чемпион бўлди.
Бу сафар Юлия Путинтсевага қарши ўйинда Бенчич биринчи сетни 6:4 ҳисобида ютди.
Иккинчи сетда ҳисоб 5:5 бўлганида Юлия брейк қилди ва кейин ўз геймида ғалаба қозонди - 7:5.
Учинчи, ҳал қилувчи сетда ҳисоб 3:3 бўлганида Путинцева брейк қилишга муваффақ бўлди - 5:3. Кейин у яна бир брейк билан - 6:3 ҳисобида ўйинни якунлади.
2 соат 51 дақиқа давом этган кескин курашда Путинцева 10 та брейк-пойнтининг ярмидан ва 6 та эйсдан фойдаланди. Бенчич 3 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Юлия Путинцева учинчи раундда хитойлик, Париж Олимпиадаси ғолиби, ўша пайтда жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилган ва ҳозирда 121-ўринда турган Чжэн Циньвэнь билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина WТА live рейтингида 1-ўринга кўтарилди.