Ўрта йўлакни ривожлантириш: ТДТ давлатлари божхонани рақамлаштириш бўйича умумий қадамлар ҳақида келишиб олдилар
TURKESTAN. Kazinform – 6-8 сентябрда Туркистонда Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия ва Ўзбекистон божхона маъмуриятлари раҳбарларининг 11-йиғилиши бўлиб ўтди, йиғилишда Венгрия, Грузия ва Туркманистондан ҳам кузатувчилар иштирок этди. Бу ҳақда Давлат даромадлари қўмитаси хабар берди.
Қозоғистон Республикаси Молия вазирлиги Давлат даромадлари қўмитаси раиси Жандос Дуйсембиев ўз нутқида мазкур йиғилишнинг Туркистонда ўтказилиши нафақат амалий, балки чуқур рамзий маънога эга эканлигини таъкидлади. Туркистон туркий дунёнинг маънавий маркази сифатида қардош халқларнинг ўзаро ҳамжиҳатлигини ўзида мужассам этган бўлиб, бугунги учрашув ҳам ҳамкорликни мустаҳкамлашга интилаётганидан далолатдир.
“Раис сўнгги йилларда ТДТ мамлакатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорлик барқарор ўсиш суръатини кўрсатаётганини таъкидлади, бу эса рақамли ечимларнинг жорий этилиши, тартибларнинг соддалаштирилгани ва ўзаро ишончнинг мустаҳкамланиши самарасидир. У Венгрияда ТДТнинг норасмий саммитида ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан белгилаб берилган стратегик вазифа – Ўрта йўлакни Шарқ ва Ғарб ўртасидаги ишончли ва замонавий кўприкка айлантиришга алоҳида эътибор қаратди”, - дейилади хабарда.
Шу муносабат билан Божхона қўмитаси раиси амалий чоралар кўриш зарурлигини таъкидлади:
- Ахборот алмашинувининг техник шартларини амалга ошириш, ваколатли иқтисодий операторлар институтини ривожлантириш;
- “Ягона дарча” тизимини ва божхона маъмуриятчилигини рақамлаштиришнинг замонавий воситаларини жорий этиш.
Ушбу чора-тадбирлар савдони жадаллаштириш, хавфсизликни ошириш ва таъминот занжири барқарорлигини таъминлашга ёрдам беради.
Учрашув иштирокчилари илғор миллий тажрибаларни муҳокама қилдилар, бунда Қозоғистон “Божхона” миллий интеграция платформаси имкониятларини, Туркия эса “Ипак йўли” ташаббуси доирасида “Керуен-сарай” лойиҳасини тақдим этди.
Учрашув якунида иштирокчилар ҳамкорликни янада чуқурлаштириш ва қардошлик ришталарини мустаҳкамлаш тарафдори эканликларини тасдиқлаб, биргаликдаги саъй-ҳаракатлар туркий дунёнинг замонавий, очиқ ва инновацион божхона тизимини шакллантиришга хизмат қилишини таъкидладилар.