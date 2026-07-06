Ўндан зиёд мамлакат ёшлари Астанада йиғилишиб, маданиятлар ўртасидаги мулоқотни мустаҳкамламоқда
ASTANА. Кazinform — 5 июль куни Астанада AIU 2026 Халқаро ёзги мактабининг (In the Heart of the Capital) тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
Дастурда Қозоғистон, Хитой, Вьетнам, Россия, Германия, Италия, Беларусь, Ўзбекистон, Қирғизистон, Камбоджа, Непал ва бошқа ўндан зиёд мамлакатлардан олий таълим муассасалари раҳбарлари, ўқитувчилар ва талабалар иштирок этишди. Кейинги ўн кун ичида улар халқаро ёшлар ҳамкорлигини ривожлантиришга қаратилган таълим ва маданий дастур доирасида қўшма тадбирларда иштирок этадилар.
Ёзги мактаб Астана халқаро университети ва Хитой халқаро бизнес ва иқтисодиёт университети (UIBE) қошидаги Қозоғистон-Хитой иқтисодиёт ва савдо институти ташаббуси билан ташкил этилган ва турли мамлакатлардаги ҳамкор университетларнинг фаол кўмагида амалга оширилмоқда.
Ёзги мактабнинг таълим дастури сунъий интеллект, рақамли ривожланиш ва маданиятлараро мулоқот каби замонавий тенденцияларни Қозоғистон тарихи, маданияти ва замонавий ҳаёти билан чуқурроқ таништириш билан бирлаштиради. Маърузалар маданий тадбирлар, амалий лойиҳалар ва интерактив ишлар билан тўлдирилади.
Дастур доирасида иштирокчилар мамлакатнинг тарихий мероси, миллий анъаналари ва қозоқ халқининг турмуш тарзи билан батафсил танишадилар. Шунингдек, улар тарихий ва маданий жойларга ташриф буюришади, ижодий ва жамоавий лойиҳаларда иштирок этишади, миллий спорт турлари бўйича мусобақаларда қатнашадилар, қозоқ тили асосларини ўрганадилар, миллий таомларни татиб кўрадилар ва шахсий тажриба орқали Қозоғистон маданияти ва ўзига хослигини чуқурроқ тушунадилар.
— Ёшлар ўртасидаги гуманитар алмашинув халқлар ўртасидаги ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш ва давлатлар ўртасидаги дўстлик учун мустаҳкам пойдевор яратишнинг муҳим воситасидир. Ишончим комилки, турли мамлакатлардан келган ёшлар бу ерда янги дўстлар топадилар, биргаликда ўрганадилар, биргаликда ўсади ва жаҳон цивилизациялари ўртасидаги мулоқотни ривожлантириш ва ўзаро бойитишга ҳисса қўшадилар, — деди Цзянсу океан университети Чет тиллари факультети партия қўмитаси котиби ўринбосари Лу Вэньцянь.
Сўнгги йилларда Қозоғистоннинг халқаро таълим ҳамкорлиги жадал ривожланмоқда ва бутун дунёдан келган ёшлар сони ортиб бормоқда. Европа ва Осиё чорраҳасида жойлашган ноёб географик жойлашуви, халқаро ҳамкорликка очиқлиги ва гуманитар алоқаларни тизимли ривожлантириш сиёсати туфайли Қозоғистон таълим, ёшлар дипломатияси ва халқаро ҳамкорликнинг минтақавий марказларидан бири сифатидаги мавқеини мустаҳкамламоқда.
Пойтахт Астана эса халқаро форумлар, таълим лойиҳалари ва ёшлар алмашинув дастурларини ўтказиш учун муҳим майдонга айланиб, маданиятлар ва цивилизациялар ўртасидаги мулоқотни ривожлантиришга ҳисса қўшмоқда.
Тадбир иштирокчиларининг фикрига кўра, Халқаро ёзги мактаб нафақат янги билим олиш учун платформа, балки ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш, гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш ва халқаро алоқаларни кенгайтириш учун муҳим майдон ҳамдир. Биргаликда ўрганиш жараёни, маданий алмашинув ва тўғридан-тўғри мулоқот турли мамлакатлардан келган ёшларга бир-бирларини яхшироқ билиб олиш, маданий тўсиқларни енгиб ўтиш ва келажакдаги ҳамкорлик учун мустаҳкам пойдевор қўйиш имконини беради.
Таълим дунёни бирлаштиради, ёшлар эса унинг келажагини шакллантиради. AIU 2026 Халқаро ёзги мактаби яна бир бор очиқ мулоқот, маданий хилма-хилликка ҳурмат ва халқаро ҳамкорлик турли мамлакатлардан келган ёшларни умумий мақсад сари бирлаштириши мумкинлигини исботлади. Ушбу тадбир нафақат Қозоғистоннинг замонавий, очиқ ва меҳмондўст қиёфасини намойиш этади, балки Астананинг гуманитар ҳамкорлик, халқаро таълим ва цивилизациялар мулоқотининг муҳим марказларидан бири сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлайди, халқлар ўртасида дўстлик ва тинчликни ривожлантиришга ҳисса қўшади.