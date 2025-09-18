Ўғил-қизларимиз бокснинг ватанига бориб, чинакам кучли спортчи эканликларини исботладилар – Президент
ASTANА. Кazinform — Президент Қозоғистон терма жамоаси аъзоларини жаҳон чемпионатидаги ёрқин ғалабаси билан табриклаб, бу мамлакат учун тарихий воқеа, халқ учун катта қувонч эканини таъкидлади.
– Қозоғистон 68 мамлакат орасида биринчи ўринни эгаллади. Жаҳон чемпионатида мадҳиямиз етти марта янгради, кўк байроғимиз етти марта ҳилпиради. Бутун халқимиз сизларга тилакдош бўлди. Албатта, энг кучли спортчилар тўпланадиган жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш осон эмас. Бу муваффақиятга кўп йиллик меҳнат ва тер эвазига эришилгани аниқ. Ўғил-қизларимиз бокс ватанига бориб, чинакам кучли спортчи эканликларини исботладилар. Санжар Ташкенбай ва Маҳмуд Сабирхан икки карра жаҳон чемпиони бўлди. Тўрехан Сабирхан ва Айбек Оралбайнинг бетакрор истеъдодига дунё қойил қолди. Боксчи қизларимиз жаҳон чемпионатида юксак маҳорат намунасини кўрсатди. Алуа Балқибекова, Аида Абикеева ва Наталья Богданова олтин медални қўлга киритиб, шоҳсупага кўтарилди. Назим Қизайбай биринчи бўлиб рингга кўтарилиб, юртимизга соврин тақдим этди. Виктория Графеева ва Елдана Талипова бронза медалини қўлга киритди. Барчангизга самимий миннатдорчилигимни билдираман. Қайрат Сатжанов, Елдос Сайдалин бошчилигидаги мураббийлар ва бошқа мутахассисларга самимий миннатдорчилигимни билдираман, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари Туризм ва спорт вазирлиги ҳамда Миллий олимпия қўмитаси томонидан амалга оширилган улкан ишларни қайд этиб, Қозоғистон бокс федерациясининг фаолиятини алоҳида таъкидлади.
– Жанговар спорт турлари биз учун азалдан алоҳида ўрин тутган. Улар орасида машҳур Шўқир Бўлтекули асос солган қозоқ боксининг ўзига хос тарихи бор. Ўтган асрнинг ўрталаридан бошлаб кўплаб спортчиларимиз жаҳон эътирофига сазовор бўлди. Мустақиллик даврида кекса авлод вакилларининг шонли йўли тўхтамади. Мамлакатимиз ёзги Олимпия ўйинларида қўлга киритган 15 та олтин медалдан еттитаси боксчиларга тегишли. Бу давомийлик келгусида ҳам муносиб давом этишига ишонамиз. Бунинг учун барча имкониятлар мавжуд, – деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатда ёшларнинг спорт билан шуғулланиши учун шарт-шароит яратилгани, инфратузилмани яхшилашга алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади.
– Болалар учун спорт заллари, тўгараклар очилмоқда. Қишлоқларда замонавий спорт мажмуалари барпо этилмоқда. Менинг топшириғим билан бу йил Миллий спорт университети очилади. Боксни ривожлантириш борасида аниқ чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Умуман олганда, мамлакатимизнинг боксдаги салоҳияти жуда катта. Буни жаҳон спорт жамоатчилиги ҳам эътироф этмоқда. Спортчиларимиз жуда истеъдодли, жаҳон чемпионлари кўп. Шу боис давлат боксга устувор аҳамият бериб, уни доимий назорат қилиб боради. Бу борадаги ишлар тизимли равишда олиб борилиши керак. Боксни миллий спорт тури даражасига кўтаришимиз керак. Бу - жуда муҳим вазифа, – деди Давлат раҳбари.
Президент таъкидлаганидек, жаҳон бокс бўйича ўтказилган илк жаҳон чемпионатидаги натижа миллий терма жамоанинг биргаликдаги меҳнати самарасидир. Боксчилар, мураббийлар, менежерлар, спорт шифокорлари ва раҳбарлар бугунги муваффақиятга эришиш учун бирлашдилар.
– Шундай экан, шоҳсупага кўтарилган спортчилардан ташқари ушбу салмоқли ғалабага ҳисса қўшган ҳар бир юртдошимизни улуғлашимиз керак. Боксдаги рақобатнинг юқори савияси, уни ривожлантиришнинг замонавий жараёнлари вужудга келганини ҳисобга олиб, миллий терма жамоа машғулотларига мутахассисларни жалб этиш, илғор инновацион ечимларни фаол жорий этиш зарур, – деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев таниқли спортчи Геннадий Головкинга бокснинг Олимпия ўйинлари дастурига қайтишига қўшган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди.
– Жаҳон мусобақаларида юрт шарафини муносиб ҳимоя қилиш – катта шараф ва катта масъулият. Ғалабаларингиз ёшларнинг спортга бўлган иштиёқини оширмоқда. Айтиш мумкинки, спортчиларимиз эл-юрт саломатлигини мустаҳкамлашга ҳисса қўшмоқда. Чемпион бўлиш — мамлакат мартабасини кўтариш. Спортчиларнинг шон-шарафи — бутун халқнинг шон-шарафи. Уларнинг мартабаси — бутун давлатнинг мартабаси. Шундай экан, спортчиларимизнинг ҳар бир ютуғи билан фахрланишимиз керак. Биз бир давлат сифатида чемпионларимизни эъзозлашимиз, меҳнатини юксак қадрлашимиз, жамиятда ҳар томонлама тарғиб қилишимиз керак. Буларнинг барчаси спортни оммалаштириш, соғлом жамият барпо этишда муҳим аҳамият касб этади. Давлат сизларни доимо қўллаб-қувватлайди, – деди Президент.
Давлат раҳбари жаҳонга машҳур спортчи бўлиш катта масъулият юклаши, ёшлар чемпионларга қараб ўсишига эътибор қаратди. Бинобарин, сўзи, амали, кундалик хатти-ҳаракати, юриш-туриши, одоб-ахлоқи билан кўпчиликка ўрнак бўлиш жуда муҳимдир.
– Ёшларни ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, билимдонлик, тартиб-интизом, ташкилотчилик, меҳр-оқибатли бўлишга ўргатиш керак. Сизларни мамлакатимизнинг энг кучли, чемпион деган номга муносиб спортчилари, деб биламан. Умуман олганда, катта спортда чўққига кўтарилиш осон эмаслиги маълум. Бу баландликда қолиш эса янада қийинроқ вазифадир. Шунинг учун биз эришган ютуқларимиз билан тўхтаб қолиш мумкин эмас. Кейинги катта босқич Лос-Анжелесдаги мундиалдир. Олимпиада шоҳсупасида туриш — ҳар бир спортчининг орзуси. Бутун Қозоғистон халқи сизларга ишонади ва умидлари катта. Мамлакат ишончини оқлаш учун ҳозирданоқ тайёргарликни бошлаш керак. Терма жамоанинг бу ғалабасини Олимп чўққиси сари муҳим қадам деб биламан, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
