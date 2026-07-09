Угандада йўл-транспорт ҳодисасида 14 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Угандада йўловчи автобуси ва юк машинаси тўқнашуви оқибатида 14 киши ҳалок бўлди ва 28 киши оғир жароҳат олди, деб хабар берди БЕЛТА.
Нашр маълумотларига кўра, маҳаллий полиция Уганданинг шимолидаги Кампала-Гулу автомагистралида йўл-транспорт ҳодисаси ҳақида хабар берган.
Дастлабки терговлар шуни кўрсатадики, Isuzu йўловчи автобуси ҳайдовчиси тезликни ошириб, йўлни кесиб ўтаётган пиёдалардан қочишга уринган, натижада бошқарувни йўқотиб, қарама-қарши томондан келаётган Mercedes-Benz Actros билан тўқнашган.
Полиция шунингдек, 14 киши воқеа жойида ҳалок бўлганини тасдиқлади. Яна 28 киши оғир жароҳат олган ва даволаниш учун яқин атрофдаги касалхоналарга ётқизилган.
Йўл-транспорт ҳодисалари Угандада жиддий жамоат хавфсизлиги масаласи ҳисобланади. Полиция ҳалокатли бахтсиз ҳодисаларни тезликни ошириш, қувиб ўтиш ва ҳайдовчининг бепарволиги билан боғлайди.