Уч ой ичида Қозоғистондан Ўзбекистонга пул ўтказмалари 155 миллион доллардан ошди
TASHKENT. Kazinform — Жорий йилнинг биринчи чорагида хорижий давлатлардан Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми 13 фоизга ўсиб, 3,8 миллиард долларни ташкил этди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Марказий банк маълумотларига кўра, ҳисобот даврида Россиядан жўнатмаларнинг умумий ҳажми 2,75 миллиард долларни ташкил этган. Шу билан бирга, унинг умумий жўнатмалардаги улуши 77,6 фоиздан 72,4 фоизгача камайди.
Ундан ташқари, Жанубий Кореядаги меҳнат мигрантларидан 155,8 миллион доллар (+4,1%) қабул қилинди ва 3 ой ичида Қозоғистондан Ўзбекистонга 155,8 миллион доллар (+4,1%) ўтказилди.
Эслатиб ўтамиз, январь-май ойларида Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 2,2 миллиард доллардан ошди.
Шу билан бирга, Ўзбекистонда қозоғистонлик капитали иштирокида фаолият юритаётган компаниялар сони ҳам ошди.
Аввал хабар қилинганидек, беш ой ичида 1,2 миллиондан ортиқ қозоғистонликлар Ўзбекистонга саёҳат қилишди.