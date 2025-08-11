16:49, 11 Август 2025 | GMT +5
U22 Осиё чемпионати: Санжарали Бегалиев олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Таиланд пойтахти Бангкок шаҳрида бокс бўйича ўтказилаётган 22 ёшгача бўлган спортчилар ўртасидаги Осиё чемпионатида Санжарали Бегалиев ғолиб чиқди.
Қозоғистонлик боксчи 80 килограмм вазн тоифасида финалда ўзбекистонлик Раҳматулло Бойматов билан жанг қилди. Натижада ғалаба қозонди.
Илья Калинин (65 кг) ва Нурбек Мурсал (70 кг) финалда рақибларини мағлуб этиб, кумуш медални қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, бунгача Нурислам Қалдибаев (60 кг гача) олтин медални қўлга киритган эди.