Тяньцзиньдаги ШҲТ саммити: ротация тартибидаги раислик Қирғизистонга топширилди
ASTANA. Kazinform – Тяньцзинь шаҳрида ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити якунига кўра, 2025-2026 йилларда ШҲТга раисликни Қирғиз Республикасига топшириш тўғрисида қарор қабул қилинди. Бу ҳақда Хитой Ташқи ишлар вазирлиги тарқатган баёнотда айтилган.
Хитой ташқи ишлар идорасининг баёнотида таъкидланишича, ШҲТга аъзо давлатларнинг хавфсизлигига оид таҳдидларга қарши курашиш мақсадида Умумий марказ, Ахборот хавфсизлиги маркази, Халқаро уюшган жиноятчиликка қарши кураш маркази ҳамда ШҲТ Наркотикларга қарши кураш марказини ташкил этиш жараёни бошланган.
Шунингдек, саммитда ШҲТга аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг Тяньцзинь декларациясига, ШҲТнинг 2035 йилгача бўлган ривожланиш стратегиясига, хавфсизликни мустаҳкамлаш ва иқтисодий ҳамда маданий-гуманитар соҳаларда ҳамкорликни кучайтириш, шунингдек, ШҲТнинг ташкилот сифатида ривожланишига оид бошқа якуний ҳужжатларга имзо чекилди ва қабул қилинди.
«Лаосга мулоқот бўйича шерик мақомини бериш ҳамда ШҲТ раислигини 2025-2026 йилларда Қирғиз Республикасига топшириш тўғрисида қарор қабул қилинди», – дейилади хабарда.