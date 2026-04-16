Тўртта давлат элчилари Президентга ишонч ёрлиқларини топширди
ASTANА. Кazinform - Ақордада тўртта давлат элчиларининг Қозоғистон Президентига ишонч ёрлиқларини топшириш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Ишонч ёрлиқларини Қувайт давлати вакили Одил Аҳмад Сулаймон Ал Гунайман, Мўғулистон вакили Гунаажавын Батжаргал, Монако Князлиги вакили Мирей Мартини, Эль-Сальвадор Республикаси вакили Юрий Павел Сантакрус Пердемо топширдилар.
Давлат раҳбари дипломатларни Қозоғистондаги миссияларининг расман бошланиши билан табриклади ва улар икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга катта ҳисса қўшишларига ишонч билдирди. Президент мамлакатда кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилаётганини таъкидлади.
– 15 март куни янги, мазмунан прогрессив Конституцияни қабул қилиш бўйича референдум бўлиб ўтди. Биз “Қонун ва интизом” тамойилига асосланган Адолатли Қозоғистонни қурмоқдамиз. Биз таълим, инновация ва сунъий интеллектни ривожлантиришга қаратилган давлатга айланиш ниятидамиз. Бу йил мамлакатимизда рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилинди. Биз бу жуда муҳим соҳада муваффақиятга эришиш учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз, — деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон барча давлатлар билан конструктив ва ўзаро манфаатли муносабатларни ўрнатишга қаратилган тинч ва мувозанатли ташқи сиёсат юритаётганини таъкидлади.
– Ишончим комилки, Қозоғистон сизларнинг давлатларингиз манфаатларига мос келадиган кўплаб имкониятларга эга. Кейинги ҳафтадаги иш жадвали жуда банд бўлади. Мўғулистон Президенти ташриф буюради. БМТ доирасида Астанада минтақавий экологик саммит ташкил этилади. Шунингдек, биз Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармаси Давлат раҳбарлари кенгашининг йиғилишини ўтказамиз. Умид қиламанки, сизлар мамлакатимиздаги воқеаларни диққат билан таҳлил қиласиз ва ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга алоҳида ҳисса қўшасизлар. Бизнинг мақсадимиз очиқ бозор иқтисодиётини ривожлантиришдир. Биз чет элдан инвестицияларни жалб қилишдан манфаатдормиз. Қозоғистон йирик халқаро молия институтлари ва ташкилотлари билан яқин алоқалар ўрнатган, — деди Давлат раҳбари.
Тадбир якунида Қасим-Жомарт Тоқаев элчиларга муваффақиятлар тилади ва уларнинг мамлакатлари раҳбарларига саломлар йўллади.