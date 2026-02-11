Тўртинчи нефтни қайта ишлаш заводи чиндан ҳам қурилади
ASTANA. Kazinform — Тўртинчи нефтни қайта ишлаш заводи чиндан ҳам қурилади. Бу ҳақда Энергетика вазири ўринбосари Қайрхан Тутқишбаев маълум қилди.
Мажилиснинг ялпи йиғилишидан сўнг, оммавий ахборот воситалари вакиллари ундан: "Тўртинчи нефтни қайта ишлаш заводини қуриш 10 йилдан бери муҳокама қилиняпти. Вазир ҳар сафар келганида, уни қурамиз дейди, лекин у ҳали қурилмаган. Бу сафар ҳақиқатан ҳам қуриладими?", - деб сўрадилар.
Вазир ўринбосари саволга жавоб берар экан, завод аслида қурилишини айтди.
“Биринчидан, бу нефтни қайта ишлаш заводи нафақат нефтни қайта ишлаш заводи, балки нефть-кимё заводи ҳам бўлади. Завод нефть ва кимё саноатини ривожлантириш концепциямизга киритилган. Иккинчидан, Давлат раҳбарининг, Президент Администрациясининг, Ҳукуматнинг аниқ топшириғи бор. Шунинг учун, бу сафар ушбу қурилиш бизнинг стратегик ҳужжатларимизга киритилган. Қурилиш бошланди ва бу Қозоғистондаги тўртинчи завод бўлади”, - деди Қайрхан Тутқишбаев.