    Туркманистондан Африкагача: Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган ТОП-15 давлат фуқаролари

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида жами 14 216 нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    таълим
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3 179 нафарга ёки 28,8 % га ошган.

    Жорий йилнинг 8 ойида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган чет эл фуқаролари сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    • Туркманистон — 4 603 нафар;
    • Ҳиндистон — 3 477 нафар;
    • Тожикистон — 1 392 нафар;
    • Хитой — 710 нафар;
    • Покистон – 700 нафар;
    • Жанубий Корея — 553 нафар;
    • Қирғиз Республикаси — 333 нафар;
    • АҚШ — 319 нафар;
    • Филиппин – 245 нафар;
    • Туркия – 233 нафар;
    • Афғонистон — 226 нафар;
    • Миср – 203 нафар;
    • Россия – 121 нафар;
    • Буюк Британия – 110 нафар;
    • ЖАР – 98 нафар;
    • Бошқа давлатлар — 893 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда ўқитувчилар сони 43,4 % га ошган.

