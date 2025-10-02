18:37, 02 Октябрь 2025 | GMT +5
Туркманистондан Африкагача: Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган ТОП-15 давлат фуқаролари
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида жами 14 216 нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3 179 нафарга ёки 28,8 % га ошган.
Жорий йилнинг 8 ойида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида ташриф буюрган чет эл фуқаролари сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:
- Туркманистон — 4 603 нафар;
- Ҳиндистон — 3 477 нафар;
- Тожикистон — 1 392 нафар;
- Хитой — 710 нафар;
- Покистон – 700 нафар;
- Жанубий Корея — 553 нафар;
- Қирғиз Республикаси — 333 нафар;
- АҚШ — 319 нафар;
- Филиппин – 245 нафар;
- Туркия – 233 нафар;
- Афғонистон — 226 нафар;
- Миср – 203 нафар;
- Россия – 121 нафар;
- Буюк Британия – 110 нафар;
- ЖАР – 98 нафар;
- Бошқа давлатлар — 893 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда ўқитувчилар сони 43,4 % га ошган.