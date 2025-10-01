Ўзбекистонда ўқитувчилар сони 43,4 % га ошган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошига умумий ўрта таълим ташкилотларида фаолият юритаётган ўқитувчилар сони 564,9 минг нафарни ташкил этган (ўриндошларсиз).
Ушбу кўрсаткич 2015/2016 ўқув йили бошига нисбатан таққослаганда 170,9 минг нафарга ёки 43,4 % га ошган.
Ўқитувчиларнинг 71 фоизи ёки 401,3 минг нафарини аёллар, 29 фоизи 163,6 минг нафарини эркаклар ташкил этган.
Умумий ўрта таълим ташкилотларида фаолият юритаётган ўқитувчилар сони йиллар кесимида:
— 2015/2016 ўқув йили бошига - 385 минг нафар;
— 2016/2017 ўқув йили бошига - 390,6 минг нафар;
— 2017/2018 ўқув йили бошига - 409,4 минг нафар;
— 2018/2019 ўқув йили бошига - 444,2 минг нафар;
— 2019/2020 ўқув йили бошига - 486,6 минг нафар;
— 2020/2021 ўқув йили бошига - 508 минг нафар;
— 2021/2022 ўқув йили бошига - 510 минг нафар;
— 2022/2023 ўқув йили бошига - 521,6 минг нафар;
— 2023/2024 ўқув йили бошига - 547,8 минг нафар;
— 2024/2025 ўқув йили бошига - 564,9 минг нафарни ташкил этган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон аҳолисининг 94,2 фоизи интернетдан фойдаланади.