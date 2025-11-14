Туркиянинг яна бир самолёти қулаб тушди, учувчи ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Хорватияда Туркия ўрмон хўжалиги бош бошқармасига тегишли ёнғин ўчириш самолёти ҳалокатга учради, дея хабар беради Kazinform Анадолу агентлигига таяниб.
Туркия Қишлоқ ва ўрмон хўжалиги вазири Иброҳим Юмакли Хорватияда радио алоқаси узилган Ўрмон хўжалиги бош бошқармасига тегишли ёнғин ўчириш самолётининг қолдиқлари топилганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, учувчи ҳалок бўлган.
Юмакли, NSosyal ижтимоий тармоқдаги постида шундай деди:
“Хорватияда, Сень шаҳри яқинида ўрмон хўжалиги бош бошқармасига тегишли ўт ўчириш самолётининг қолдиқлари топилди. Самолёт билан радио алоқаси узилган. Ушбу фожиали ҳалокатда ҳалок бўлган учувчимизнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдираман”.
Аввалроқ Бош бошқарма хабар берган эди:
“Ўрмон хўжалиги бош бошқармасига тегишли иккита АТ802 ёнғин ўчириш самолёти 12 ноябрь, чоршанба куни соат 10:24 да Чаноққалъадан Хорватиянинг Загреб шаҳрига режали техник хизмат кўрсатиш учун жўнаб кетди. Об-ҳаво шароити туфайли иккала самолёт ҳам Хорватиянинг Риека аэропортида қолди. 13 ноябрда Туркия вақти билан 17:38 да самолётлар Загреб аэропортига жўнаб кетган, бироқ об-ҳаво шароити туфайли Риекага қайтишга мажбур бўлган. Қайтиш парвози вақтида бир самолёт Риека аэропортига эсон-омон қўнди, бироқ Туркия вақти билан 18:25 да бошқа самолёт билан алоқа узилди. Учувчи ва самолётнинг жойлашувини аниқлаш учун Хорватия расмийлари билан келишилган ҳолда қидирув-қутқарув ишлари бошланди”.
Эслатиб ўтамиз, 11 ноябрда Озарбайжондан учаётган Туркиянинг C-130 ҳарбий-транспорт самолёти Грузия ҳудудида ҳалокатга учраган эди.