Туркиялик ўсмирларнинг 82 фоизи онлайн ҳаётларини ота-оналаридан яширади
ASTANА. Кazinform — Туркиядаги ўсмирлар орасида онлайн ҳаётлари ота-она назоратидан ташқарида бўлган авлод улғаймоқда, деб хабар беради Кazinformнинг Анқарадаги мухбири.
Радио ва телевидение олий кенгаши (RTÜK) маълумотларига кўра, ўсмирларнинг тахминан 82 фоизи ижтимоий тармоқларда "яширин" аккаунтларга эга — бу ҳақда ҳатто энг яқин дўстлари ва оила аъзолари ҳам билишмайди.
Тадқиқот 26 провинцияда ўтказилди ва 15 ёшдан 21 ёшгача бўлган 7500 респондентни қамраб олди. Натижалар медиа истеъмолида сезиларли ўзгаришни кўрсатмоқда. Анъанавий телевидение ўз ўрнини йўқотмоқда, ўсмирлар кунига ўртача 40 дақиқа телевизор томоша қилиш билан бирга ўртача 3,5 соат ижтимоий тармоқларда вақт ўтказмоқдалар.
Асосий рақамли платформалар — Instagram, TikTok ва YouTube, уларда ўсмирлар мулоқот қилишади, завқланишади ва ўзларини ифода этишади, бу уларнинг шахсий ва жамоат жойлари чегараларини белгилайди. "Яширин" аккаунтлар инсон эркинлигини сақлаш, фаолиятини ота-онадан яшириш ва ўзини шахс сифатида синаб кўриш воситасига айланиб бормоқда.
Бироқ, тадқиқот баъзи хавотирли тенденцияларни аниқлади. Иштирокчиларнинг 40% дан ортиғи ўртача ёки паст рақамли саводхонликка эга, бу эса ўсмирларнинг аксарияти контентни танқидий баҳолай олмайди, шахсий маълумотларини ҳимоя қила олмайди ва хавфларни тўғри баҳолай олмайди деганидир.
Қизиғи шундаки, ёш фойдаланувчилар ўз муаммоларини тушунишади. Ўртача ҳисобда, сўралганларнинг 88 фоизи ижтимоий тармоқларда ёш чекловлари 16 ёшдан бошлаб жорий этилиши кераклигини айтишди. Бу фаол рақамли аудитория тартибга солишни қўллаб-қувватлайдиган камдан-кам учрайдиган ҳолат.
Эслатиб ўтамиз, Туркия болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини тақиқлашга тайёрланмоқда.