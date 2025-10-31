Туркияда олтин контрабандаси фош этилди: гўшт майдалагичда 21,5 кг олтин топилди
ASTANА. Кazinform – Туркиянинг Киршеҳир шаҳрида полиция ходимлари 21,5 килограмм контрабанда олтинини мусодара қилишди. Қимматбаҳо металл аэропортдан таксида олиб келинган.
Киршеҳир полиция бошқармаси томонидан уюштирилган жиноятчилик ва контрабандага қарши кураш бўлими томонидан ўтказилган махсус операция давомида олтин гўшт майдалагич, хамир аралаштиргич ва пойабзал қолиплари ичига яширинган ҳолда топилди.
Текширув давомида шаҳар кириш қисмида тўхтаган таксида Ўзбекистон фуқаросига тегишли иккита чамадон топилди. Чамадонлар очилганда, полиция ходимлари олтиннинг маиший техника ичига чиройли қилиб яширинганини пайқашди.
Топилган олтиннинг умумий оғирлиги 21 килограмм 506 граммни ташкил этди.
Тергов тугагандан сўнг гумондор ҳибсга олинди.
Киршеҳир губернатори Мурат Сефа Демирюрек минтақа хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлашда жиноятчилик ва контрабандага қарши курашнинг муҳимлигини таъкидлади ва полиция ходимларига профессионал фаолияти ва матонати учун миннатдорчилик билдирди.
