Туркияда маҳсулот сифатини давлат платформаси орқали текширишни таклиф этмоқда
ASTANA. Kazinform – Туркияда e-Devlet давлат платформаси орқали рухсат этилмаган маҳсулотлардан фойдаланган ишлаб чиқарувчилар рўйхати эълон қилина бошлади.
Эндиликда истеъмолчилар учун янги рақамли сервис орқали озиқ-овқат маҳсулотларига тақиқланган қўшимчалар қўшган корхоналар ҳақидаги маълумотларга кириш имконияти пайдо бўлди. Бу лаборатория текширувлари жараёнида аниқланган ҳолатлар бўлиб, уларда қиймага товуқ, от гўшти ва бошқа қўшимчалар қўшилгани, аммо қопламасида кўрсатилмагани маълум қилинган.
Бўлим «Жамоатчилик учун долзарб озиқ-овқат эълонлари» деб номланади. У мамлакатнинг Қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги вазирлиги ҳамкорлигида ишга туширилган. Фойдаланувчилар партия рақами, бренд ёки ишлаб чиқарувчи номи орқали маълумот излай оладилар. Шунингдек, текширув натижалари бўйича архив маълумотлари ҳам очиқ.
Бундан олдин бундай рўйхатлар фақат вазирликнинг расмий сайтида эълон қилинган бўлса, эндиликда улар e-Devlet орқали тўғридан-тўғри кўрсатилмоқда. Миллионлаб турк фуқаролари фойдаланадиган мазкур платформа орқали янги сервис маҳсулот сифати устидан назоратни кучайтириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган.
- Бундан ташқари, e-Devlet сайтида яна қатор янги хизматлар пайдо бўлди:
- мобиль алоқа, интернет ва телевидение тарифларини таққослаш;
- жисмоний шахслар ва компаниялар қарздорлигини текшириш;
- мамлакат бўйича харита ва геомаълумотларга кириш имконини берувчи миллий геоахборот платформаси (TUCBS).