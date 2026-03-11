Туркияда кибержиноятчиликка қарши рейдлар ўтказилди, 360 нафар гумондор ҳибсга олинди
ASTANА. Кazinform — Полиция Туркиянинг 24 провинциясида кибержиноятчиликка қарши кенг кўламли операция ўтказди, деб хабар беради Kazinformнинг Анқарадаги мухбири.
Туркия Ички ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, рейдлар сўнгги ўн кун ичида ўтказилди.
Операция болалар порнографияси, онлайн фоҳишабозлик, ноқонуний пул тикиш ва фирибгарликка қарши курашишга қаратилган эди.
Жами 360 нафар гумондор ҳибсга олинди. Суд уларнинг 162 нафарини ҳибсга олиш тўғрисида қарор чиқарди, яна 125 нафари эса суд назорати остида қўйиб юборилди. Қолган гумондорларга қарши процессуал ҳаракатлар давом этмоқда.
Тергов маълумотларига кўра, гумондорлар болалар порнографиясини ўз ичига олган материалларни сақлаган, "POS-судхўрлик" деб номланган ноқонуний молиявий схемалар билан шуғулланган, шунингдек, фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини тарқатган ва сўраган. Улар шунингдек, фирибгарлик мақсадларида ижтимоий тармоқлар ва фишинг сайтларидан фойдаланганлар. Масалан, улар одамларни товарларни сотиш ёки инвестиция лойиҳаларига жалб қилиш ниқоби остида алдашган.
Тергов давомида жиноятчилар фуқароларнинг мобил банк иловалари ва ўйин аккаунтларига ноқонуний киришгани аниқланди. Улар шунингдек, ноқонуний онлайн қимор ўйинлари ва пул тикиш ишларини ташкил қилишган, ноқонуний букмекерлик сайтларига маблағ ўтказишда воситачи бўлишган ва уларнинг рекламалари билан шуғулланишган.
Эслатиб ўтамиз, ижтимоий муҳандислик, сохта QR-кодлар, фишинг ва трансмиллий call-марказлари рақамли даврда жиноятчиликнинг асосий механизмлари ҳисобланади.