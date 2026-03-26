Turkiyada ishsizlik darajasi 8,3 foizgacha pasaydi
ASTANA. Kazinform — Turkiyada ishsizlik darajasi 2025 yilda 21 yil ichidagi eng past darajaga tushdi, deb xabar beradi Anadolu.
Turkiyada ishsizlik darajasi 2025 yilda o‘tgan yilga nisbatan 0,4 foiz punktga kamayib, 8,3% ni tashkil etdi. Bu haqda Turkiya statistika instituti (TÜİK) 2025 yilgi mehnat bozoriga oid ma’lumotlarida ma’lum qildi.
TÜİK ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda mamlakatda ishsizlar soni 2024 yilga nisbatan 147 ming kishiga kamayib, 2 million 966 ming kishiga yetdi.
2025 yilda ishsizlik darajasi o‘tgan yilga nisbatan 0,4 foiz punktga kamayib, 8,3% ni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2005 yildan beri o‘tkazilgan statistik kuzatuvlar doirasida eng past daraja sifatida qayd etildi.
Shunday qilib, so‘nggi 21 yil ichidagi eng past ishsizlik darajasi qayd etildi.
Turkiya Statistika Instituti (TÜİK) tomonidan e’lon qilingan 2005–2025 yillardagi yillik ishsizlik darajasi quyidagicha:
Yil — Ishsizlik darajasi (%) 2005 — 9.2
2006 — 8.7
2007 — 8.9
2008 — 9.8
2009 — 12.9
2010 — 11
2011 — 9
2012 — 8.3
2013 — 8.9
2014 — 9.9
2015 — 10.3
2016 — 10.9
2017 — 10.9
2018 — 10.9
2019 — 13.7
2020 — 13.1
2021 — 12
2022 — 10.4
2023 — 9.4
2024 — 8.7
2025 — 8.3
