Туркия: ўсиш кузатилмоқда, инфляция тезлашди
ASTANA. Kazinform – Туркия расмийлари Рамазон ойида озиқ-овқат инфляцияси ошганини тан олдилар ва иқтисодчилар нархларнинг янада ошишини башорат қилмоқдалар, деб хабар беради Kazinformнинг Анқарадаги мухбири.
Туркия молия ва ғазначилик вазири Меҳмет Шимшек Рамазон ойида мамлакатда нархлар кўплаб бошқа мамлакатларда бўлгани каби пасайиб кетмасдан, балки кўтарилаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги инфляцияга асосий ҳисса қўшувчи озиқ-овқат секторидир. Шунингдек вазир келгуси ойларда инфляция босими пасайишига ишонч билдирди.
AA Finans томонидан февраль ойида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, ўртача ойлик инфляция прогнози 2,87 фоизни ташкил этади. Йиллик ставка январь ойидаги 30,65 фоиздан февраль ойида 31,42 фоизгача ошиши кутилмоқда. Сўровномада иштирок этган 33 нафар иқтисодчининг ойлик динамикаси 2,30 фоиздан 3,39 фоизгача ўзгарган.
Туркия статистика институти (ТÜİК) томонидан эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, февраль ойида инфляция 2,96 фоизни, йиллик ставка эса 31,53 фоизни ташкил этди. 2026 йил охири учун ўртача инфляция прогнози ҳозирда 24,16 фоизни ташкил этади. Бу бизнес ва таҳлилчилар орасида юқори инфляция кутилмалари сақланиб қолишини кўрсатади.
Инфляция босимига қарамай, мамлакат иқтисодиёти ўсишда давом этмоқда. Туркия статистика институти (ТÜİК) маълумотларига кўра, Туркиянинг ялпи ички маҳсулоти 2025 йилда 3,6 фоизга ўсди ва тўртинчи чоракда ўсиш 3,4 фоизни ташкил этди.