OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:48, 21 Август 2025 | GMT +5

    Туркияда 4,0 магнитудали зилзила юз берди

    ASTANA. Kazinform – Токат шаҳрининг Сулусарой туманида маҳаллий вақт билан соат 01:24 да 4,0 магнитудали зилзила содир бўлди, дея хабар беради Kazinform Anadolu агентлигига таяниб.

    Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Турции
    Фото: Anadolu

    Туркиянинг табиий офатлар ва фавқулодда вазиятларни бошқариш агентлиги (AFAD) маълумотларига кўра, эпицентри Сулусарой туманида бўлган 4 магнитудали зилзила қайд этилган.

    Зилзила эпицентри 7,2 километр чуқурликда жойлашган.

    Эслатиб ўтамиз, 10 августда Туркия ғарбидаги Баликесир вилоятида содир бўлган 6,1 магнитудали зилзила оқибатида бир киши ҳалок бўлган, уни қутқарувчилар қулаган бино вайроналари остидан чиқариб олган, 10 га яқин турар-жой биноси қулаган эди.

    Аввалроқ Туркияда уч кун ичида 900 га яқин зилзила қайд этилгани ҳақида хабар бергандик.

    Теглар:
    Туркия Зилзила
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!